Ушла из жизни известная в Балтийске учительница физики Клара Синева. Педагога не стало 27 декабря, сообщает местная газета «Вестник Балтийска».
Отмечается, что вся жизнь Клары Михайловны была связана с системой образования. Более 30 лет она проработала в школе № 5 города Балтийска% уроки были увлекательными и запоминающимися для учеников.
«Клара Михайловна отдавала свой опыт, свои силы свои знания ученикам, всегда оставалась мудрым наставником для молодых коллег. Она была удивительным, добрым, чутким, искренним, жизнерадостным человеком», — говорится в сообщении.