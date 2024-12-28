Как работает Почта России в новогодние праздники в 2024—2025 году

Мы все стремимся порадовать друзей и близких в Новый год, поэтому хотим подарить подарки, причем даже тем, кто живет в другом городе. Однако не все успевают отправить или получить заветные посылки до наступления Нового года. В таком случае многие стараются запланировать поход в отделения Почты России утром или вечером первого января, чтобы избежать очередей и быстрее справиться с делами. Однако планы нужно строить, отталкиваясь от графика работы Почты.
Будет ли работать Почта России в новогодние праздники
Если вы не успели отправить или получить посылку в срок до 31 декабря 2024 года включительно, то 1 января 2025 года у вас это сделать не получится. Первый день нового года является выходным днем для работников всех отделений Почты России.
Конечно, из этого правила есть исключение: работать будут круглосуточные отделения в Москве и Санкт-Петербурге.
Чтобы зря не потратить время на путь от дома до Почты России, уточните график работы вашего отделения Почты России в новогодние праздники в 2024—2025 году или найдите на карте сайта pochta.ru ближайшее открытое круглосуточное отделение.
30 декабря многие отделения Почты России будут работать по режиму субботы, то есть с 8:00 или 9:00 до 16:00, 16:30, 17:00. 6 января большинство отделений закроются на час раньше положенного, а по обычному графику все почтовые отделения будут работать со 2 по 5 января и 8 января.
31 декабря 2024 года, 1 и 7 января 2025 года почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания.
Обратите внимание, что вышеперечисленные графики работы относятся не ко всем отделениям и могут меняться в зависимости от города и района. Так, например, некоторые отделения в Москве не будут работать в канун Нового года и несколько дней подряд после.
График работы отделений Почты России в новогодние праздники
Ниже представлен усредненный график работы Почты в новогодние праздники в России. Обратите внимание, что даты и рабочие часы могут отличаться от расписания отделений в вашем городе или районе. Помимо прочего, у круглосуточных отделений свой график работы.
|Дата
|Режим работы
|30 декабря 2024 года
|08:00 — 19:00
|31 декабря 2024 года
|08:00 – 19:00
|1 января 2025 года
|Выходной день
|2 января 2025 года
|09:00 – 19:00
|3 января 2025 года
|08:00 – 20:00
|4 января 2025 года
|10:00 – 18:00
|5 января 2025 года
|10:00 – 18:00
|6 января 2025 года
|08:00 – 18:00
|7 января 2025 года
|Выходной день
|8 января 2025 года
|08:00 – 20:00
Сроки доставки посылок и писем в Новый год в новогодний период
В новогодние праздники и перед ними сроки доставки посылок и писем могут отличаться от тех, что установлены в обычные дни. Это происходит из-за загруженности отделений, а также зависит от расстояния от точки отправки до точки получения.
На скорость отправки также влияет способ доставки: стандартный или экспресс. Первые отправляют до адресата на автомобиле или поезде, а вторые — самолетом на дальние расстояния.
Также стоит помнить, что сроки доставки не включают в себя дату приема отправления, а также нерабочие дни участка курьерской доставки и отделений Почты России.
Особенности выплат пенсии через Почту России в Новый год
В Социальном фонде России заявили, что некоторые пенсионеры получат пенсию за январь 2025 года в декабре 2024 года.
Так, до 28 декабря включительно пенсия придет тем, которые получает выплату с 1-го по 9-е число каждого месяца. Все дело в том, что эти дни в январе выпадают на новогодние праздники.
Что касается выплат пенсии через Почту России, пенсионеры смогут получить их с 1-го по 9-е января 2025 года в отделениях почты России. Но необходимо учесть график работы отделений.
Если вас не было дома в дни доставки или вы не смогли получить пенсию в день выплаты в отделении Почты России, не беспокойтесь. Это можно сделать до окончания выплатного периода.
Как избежать задержек при отправке посылок в праздничные дни
Поскольку в новогодние праздники почта перегружена, сроки отправки могут отличаться от заявленных. Например, из Москвы в Кострому отправление идет четыре дня, но в праздничные дни доставка может задержаться до недели.
И вот несколько способов избежать задержек при отправке посылок:
- планируйте покупки заранее. Согласитесь, отправка посылки — это финальный этап, до этого нужно приобрести нужные товары, чтобы упаковать их и отправить. Не забывайте, что если другу, с котором вы живете в одном городе, подарок можно купить и 31 декабря, а вот подарком для человека с другого конца России лучше обзавестись заранее;
- не откладывайте отправку. Если вы отправляете посылку по России, лучше всего заняться этим в середине декабря, но не позже 20-х чисел, а если в другую страну — не позднее первых чисел декабря, так как могут быть задержки на таможне. Таким образом и посылка дойдет до адресата до Нового года, и вы не будете долго стоять в очереди в предновогодние дни;
- пользуйтесь экспресс-услугами. Например, посылку на Почте России можно выбрать отправление EMS. В таком случае курьер сам заберет посылку и доставит до дома адресата;
- проверяйте правильность указанных данных. Даже незначительная ошибка в адресе может привести к тому, что посылка не будет доставлена вовремя или и вовсе потеряется.
Если посылка задерживается, вы можете написать жалобу через страницу на сайте Почты России или явиться в отделение лично и оформить обращение.
Претензии, касающиеся российских и международных отправлений, можно оформить на этой странице. Перед созданием обращения нужно подтвердить личность через ЕСИА (портал Госуслуг).