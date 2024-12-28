Как работает Почта России в новогодние праздники в 2024—2025 году

Мы все стремимся порадовать друзей и близких в Новый год, поэтому хотим подарить подарки, причем даже тем, кто живет в другом городе. Однако не все успевают отправить или получить заветные посылки до наступления Нового года. В таком случае многие стараются запланировать поход в отделения Почты России утром или вечером первого января, чтобы избежать очередей и быстрее справиться с делами. Однако планы нужно строить, отталкиваясь от графика работы Почты.