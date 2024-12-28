Кабмин запретил звонки с IP-телефонии в целях борьбы с мошенниками

Правоохранители подчеркивают, что такие телефонные атаки обычно совершают иностранные кол-центры. Но их пособники могут находиться в России. Так, осенью в Дагестане задержали пятерых человек по подозрению в создании и реализации мошеннической схемы: преступники похищали деньги российских граждан в интересах украинских кол-центров.