Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичам рассказали, как беспрепятственно уехать заграницу на Новый год

В пограничном управлении ФСБ России по Омской области напомнили о правилах выезда зарубеж.

Источник: Комсомольская правда

Перед новогодними каникулами омские пограничники напомнили, на что нужно обратить внимание, чтобы не застрять в пунктах пропуска через государственную границу и путешествие удалось.

Во-первых, проверьте документы — в них не должно быть опечаток и повреждений бланка, так как это является основанием для признания документа недействительным. Во-вторых, убедитесь, что вы не везете запрещенные грузы.

Отдельные требования — к детям. Они могут выехать за пределы РФ только вместе с кем-то из родителей или с их нотариально заверенным согласием на выезд. При пересечении границы ребенком до 14 лет ему необходимо иметь подтверждение гражданства России. Такая отметка ставится в свидетельство о рождении или паспорт родителя.

Получить соответствующие консультации можно в пограничном управлении ФСБ России по Омской области по телефонам: 8 (3812) 946−163, 946−164.