Омичам рассказали, как беспрепятственно уехать заграницу на Новый год

Перед новогодними каникулами омские пограничники напомнили, на что нужно обратить внимание, чтобы не застрять в пунктах пропуска через государственную границу и путешествие удалось.
Во-первых, проверьте документы — в них не должно быть опечаток и повреждений бланка, так как это является основанием для признания документа недействительным. Во-вторых, убедитесь, что вы не везете запрещенные грузы.
Отдельные требования — к детям. Они могут выехать за пределы РФ только вместе с кем-то из родителей или с их нотариально заверенным согласием на выезд. При пересечении границы ребенком до 14 лет ему необходимо иметь подтверждение гражданства России. Такая отметка ставится в свидетельство о рождении или паспорт родителя.
Получить соответствующие консультации можно в пограничном управлении ФСБ России по Омской области по телефонам: 8 (3812) 946−163, 946−164.