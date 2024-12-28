Омичам рассказали, как беспрепятственно уехать заграницу на Новый год

Отдельные требования — к детям. Они могут выехать за пределы РФ только вместе с кем-то из родителей или с их нотариально заверенным согласием на выезд. При пересечении границы ребенком до 14 лет ему необходимо иметь подтверждение гражданства России. Такая отметка ставится в свидетельство о рождении или паспорт родителя.