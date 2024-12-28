Проезд в автобусе подорожает в Ангарске с 1 января

— В любой сфере наблюдаются инфляционные процессы, и повышение тарифа стало вынужденной мерой. Ангарские автотранспортные предприятия долгое время сдерживали рост цен на проезд для пассажиров. За последний год значительно увеличились цены на топливо, запчасти и расходные материалы, — прокомментировали ситуацию в Ангарском городском союзе автотранспортников.