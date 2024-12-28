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Проезд в автобусе подорожает в Ангарске с 1 января

Со следующего года цена поездки составит 50 рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске с 1 января поднимут стоимость проезда на общественном транспорте. Как сообщили в пресс-службе администрации города, одна поездка обойдется в 50 рублей на маршрутах № 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 27 и 28.

— В любой сфере наблюдаются инфляционные процессы, и повышение тарифа стало вынужденной мерой. Ангарские автотранспортные предприятия долгое время сдерживали рост цен на проезд для пассажиров. За последний год значительно увеличились цены на топливо, запчасти и расходные материалы, — прокомментировали ситуацию в Ангарском городском союзе автотранспортников.

Что касается льготников, то повышение платы за проезд из не затронет. Стоимость проезда в городском транспорте, трамвае, сохранится 30 рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске на двух участках по Баррикад продлили ограничение проезда.