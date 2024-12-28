В Башкирии назначили дополнительную остановку пригородным поездам.

С 12 января 2025 года назначается дополнительная остановка по станции Белое Озеро пригородным поездам:
- № 7447/7448 Уфа (отпр. 16.05) — Белое Озеро (приб. 17.42, отпр. 17.43) — Кумертау (приб. 20.27);
- № 7445/7446 Кумертау (отпр. 17.25) — Белое Озеро (приб. 19.49, отпр. 19.50) -Уфа (приб. 21.30).
- № 6813 будет отправляться со станции Стерлитамак на 4 минуты позже действующего расписания:
- Стерлитамак (отпр. 17.55) — Белое Озеро (приб. 18.56, отпр. 18.57) — Карламан (приб. 20.02);
Время местное.
«АО “Башкортостанская ППК” провела работу по назначению дополнительной остановки в целях повышения доступности пригородных железнодорожных перевозок, учитывая обращения пассажиров», — прокомментировали в пресс-службе регионального минтранса.
Приобрести проездные документы можно с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также в пригородных билетных кассах АО «Башкортостанская ППК».