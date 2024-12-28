Актеры фильма «Финист. Первый богатырь» для трюков учились кулачному бою

Режиссер экшен-сцен Роберт Кан отметил, что отыграть бой с чудовищем из сказки довольно непросто потому, что самого монстра перед актером нет, и приходится представлять, насколько у чудища длинные лапы, как оно способно двигаться и бегать, далеко ли может откинуть главного героя. Чтобы сделать такие поединки реалистичными, вместо сказочных существ с актерами «дерутся» каскадеры, а сам облик чудовища потом дорабатывают 3D-художники.