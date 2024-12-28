Актеры фильма «Финист. Первый богатырь» для трюков учились кулачному бою

Русские воины, борясь с завоевателями-иноземцами, брали в руки оружие с юного возраста.
«Мужчина мог начать ходить в походы в 13−14 лет, к 18, если он выжил, он уже был опытным дружинником. А к 25 он мог закончить свою карьеру — воинская удача, она не бесконечная», — отметил руководитель клуба военно-исторической реконструкции «Снежный Барс» Борислав Тимошкин.
Настоящая схватка на мечах в реальности продолжается всего лишь около 15 секунд, и деревянный щит мог защитить воина только от четырех ударов противника. После них острое лезвие попросту разбивало щит. Чтобы снять такие сцены, актеры специально прошли обучение владению оружием.
«Финист. Первый богатырь» рассказывает о том, как былинный герой вместе с помощниками отправляется в восточные земли и сражается там со сказочными противниками. Актер Сергей Лавыгин обратил внимание, что в фильме много элементов волшебства.
Режиссер экшен-сцен Роберт Кан отметил, что отыграть бой с чудовищем из сказки довольно непросто потому, что самого монстра перед актером нет, и приходится представлять, насколько у чудища длинные лапы, как оно способно двигаться и бегать, далеко ли может откинуть главного героя. Чтобы сделать такие поединки реалистичными, вместо сказочных существ с актерами «дерутся» каскадеры, а сам облик чудовища потом дорабатывают 3D-художники.
«Если каскадер исполнит работу плохо, то харизма персонажа теряется моментально. Чем больше я передам дух пантеры, ее пластику, пластику змеи, я облегчаю на 50%, как я думаю, задачу CG-специалистов», — рассказал дублер-каскадер Михаил Селиванов.
Самой сложной сценой фильма оказалось приземление летающего кабана. Часть ее снимали в павильоне, а остальное — в специально выстроенных декорациях. Постановщик трюков Олег Чемодуров рассказал, что погром, устроенный сказочным зверем, сняли с помощью работы пиротехников, которые заставляли доски и тачки разлетаться, с точностью до долей секунды нажимая на кнопки — компьютер этими взрывами не управлял.
Ранее, 16 декабря, лидер рок-группы The Hatters Юрий Музыченко рассказал, что коллективу было несложно написать заглавную песню к фильму «Финист. Первый богатырь», потому что в композициях группы постоянно присутствует гармонь, которая помогает внести «русскость» в звучание. Кроме того, при написании саундтреков нужно было соединить образы богатыря Финиста, Лешего и Бабы-яги с мотивами восточной страны.
«Финист. Первый богатырь» — совместный проект студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и телеканала «Россия», созданный при поддержке Фонда кино.
В продюсерский состав вошли Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Антон Златопольский. Режиссер картины — Дмитрий Дьяченко, известный тем, что снял «Чебурашку», рекордсмена отечественного проката.