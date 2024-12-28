Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: 62 человека погибли в огне в Беларуси в декабре

МЧС сообщило о 455 пожарах в Беларуси в декабре и 62 погибших.

Источник: БЕЛТА

В Беларуси в декабре 62 человека погибли на пожарах. Статистику ЧС озвучили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Так, в МЧС обратили внимание, что за неполный декабрь на территории Беларуси произошло 455 пожаров, в которых погибли 62 человека.

При этом в ведомстве отмечают, что главной причиной пожаров становится неосторожное обращение с огнем при курении. Во время возгораний из-за непотушенной сигареты погибли 39 белорусов, из них в состоянии алкогольного опьянения были 21 погибший.

А еще пинчанка ушла из дома, а через пару дней ее тело нашли в реке.

Также в Минске милиция задержала 28-летнего оптовика, которому грозит 15 лет тюрьмы.