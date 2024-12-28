В Самаре еще почти на год продлили перекрытие дорог из-за строительства метро

Так, движение по улице Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской будет ограничено до 23:59 8 ноября 2025 года. По улице Галактионовской в районе дома № 95 — до 23:59 10 декабря 2025 года, по улице Самарской в районе Ярмарочной — до 23:59 8 ноября 2025 года.