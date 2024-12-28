В Самаре еще почти на год продлили перекрытие дорог из-за строительства метро

В Самаре продлили ограничение на проезд вблизи строящейся станции метро «Театральная». Работы должны были завершить до конца 2024 года, но сроки перенесли. Ряд дорог в историческом центре останутся закрытыми еще почти на год. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Так, движение по улице Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской будет ограничено до 23:59 8 ноября 2025 года. По улице Галактионовской в районе дома № 95 — до 23:59 10 декабря 2025 года, по улице Самарской в районе Ярмарочной — до 23:59 8 ноября 2025 года.
Общественный транспорт продолжит курсировать по тем схемам, которые действуют сейчас. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.