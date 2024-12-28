Новый Эко-парк открылся под Новосибирском в преддверии нового года

Работы по созданию объекта велись в 2023/2024 годах в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Запущенная территория в центре города превратилась в настоящую визитную карточку муниципалитета, рассказали в правительстве области.
На создание Эко-парка были выделены средства из федерального бюджета (90 млн руб), областного бюджета (81 млн руб) и городской казны (более 3 млн руб). В новом большом парке разместился амфитеатр, места для отдыха, игровые и смотровые площадки, спортивные объекты.