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Новый Эко-парк открылся под Новосибирском в преддверии нового года

В новосибирском городе Обь открылся новый Эко-парк. Масштабная территория парка благоустроена вокруг трех водоемов в центре города.

Работы по созданию объекта велись в 2023/2024 годах в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Запущенная территория в центре города превратилась в настоящую визитную карточку муниципалитета, рассказали в правительстве области.

На создание Эко-парка были выделены средства из федерального бюджета (90 млн руб), областного бюджета (81 млн руб) и городской казны (более 3 млн руб). В новом большом парке разместился амфитеатр, места для отдыха, игровые и смотровые площадки, спортивные объекты.

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