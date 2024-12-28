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В Татарстане продолжают дорожать огурцы

Татарстанстат представил еженедельный отчет об изменении цен на основные продукты питания. Согласно ему, с 16 по 23 декабря в Татарстане подорожали все виды мяса, включая баранину, стоимость которой не менялась долгое время.

Ощутимо выросла цена на свинину, до 329,38 рублей (+5 рублей за неделю) и на курицу — до 204,84 рублей (+4 рубля).

Сосиски подорожали более чем на 5,5 рублей (433,10), полукопченая колбаса — на 2,8 рубля (579,48), тогда как вареная колбаса подешевела на 1,5 — до 458,29 рублей.

Среди молочных продуктов наибольшее удорожание показал сыр, +12,5 рублей. Более чем на 6 рублей подорожал творог, на 4 рубля — сливочное масло и на 2 с небольшим — сметана.

Продолжают дорожать куриные яйца, теперь десяток стоит 103,88 рублей вместо 101,23 на прошлой неделе.

Также подорожали все овощи. Например, за неделю огурцы поднялись в цене сразу на 15 рублей — до 232,31 рубля.

Что интересно, бананы стали самым подорожавшим фруктом: сегодня килограмм стоит 162,82 рубля, хотя они всегда были одними из самых доступных фруктов. С 2021 года они в цене выросли вдвое.