В Татарстане продолжают дорожать огурцы

Ощутимо выросла цена на свинину, до 329,38 рублей (+5 рублей за неделю) и на курицу — до 204,84 рублей (+4 рубля).
Сосиски подорожали более чем на 5,5 рублей (433,10), полукопченая колбаса — на 2,8 рубля (579,48), тогда как вареная колбаса подешевела на 1,5 — до 458,29 рублей.
Среди молочных продуктов наибольшее удорожание показал сыр, +12,5 рублей. Более чем на 6 рублей подорожал творог, на 4 рубля — сливочное масло и на 2 с небольшим — сметана.
Продолжают дорожать куриные яйца, теперь десяток стоит 103,88 рублей вместо 101,23 на прошлой неделе.
Также подорожали все овощи. Например, за неделю огурцы поднялись в цене сразу на 15 рублей — до 232,31 рубля.
Что интересно, бананы стали самым подорожавшим фруктом: сегодня килограмм стоит 162,82 рубля, хотя они всегда были одними из самых доступных фруктов. С 2021 года они в цене выросли вдвое.