В Ростовской области на год раньше срока отремонтировали два участка дорог в Азовском и Константиновском районах. Об этом рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Первый объект — участок дороги регионального значения село Кугей — поселок Новомирский — село Гусарева Балка — до магистрали «Дон». Рабочие привели в порядок тротуары, перила, барьерные ограждения, создали дождевую канализацию и установили десять остановок. Было усилено основание дороги, а покрытие уложили на общей площади более 125 тысяч кв. метров.
Всего на обновление 17 км проезжей части из бюджета региона было выделено около 950 млн рублей. Дорога обеспечивает транспортную доступность нескольких населенных пунктов.
Второй объект — 6 км трассы регионального значения «Ростов-на-Дону (от магистрали “Дон”) — Семикаракорск — Волгодонск» — Константиновск — поселок Тацинский. В этом случае рабочие уложили новое покрытие, установили бортовые камни, отремонтировали три водопропускные трубы и установлено 26 дорожных знаков, а также 942 метра барьерного ограждения. На ремонт из регионального бюджета было выделено 296 млн рублей.