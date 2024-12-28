В Уфе пропала 45-летняя Эльвира Боровикова (Мигранова). Об ее исчезновении сообщили волонтеры «БашРегионСпас».
Уточняется, что женщина пропала еще неделю назад, 22 декабря. Она ушла из дома и не вернулась. В день исчезновения на уфимке была зеленая куртка, на ногах — черные зимние кроссовки, на голове — серо-розовая шапка.
Приметы Эльвиры Боровиковой: рост 170 см, среднего телосложения, светло-русые волосы, карие глаза.
Если вам известно местонахождение пропавшей, просьба сообщить по номерам 112 или 8−937−3−102−112.
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