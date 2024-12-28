Минцифры прокомментировало запрет IP-телефонии для борьбы с мошенниками

Эти изменения не затронут простых россиян, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах — в этом случае общение происходит без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи. «Все необходимые для граждан услуги связи будут оказываться. У операторов будет достаточно времени адаптироваться к новым правилам. Постановление вступает в силу только 1 сентября 2025 года, изменения можно вносить без уплаты госпошлины и с рассмотрением заявления всего за 5 рабочих дней», — добавили в Минцифры.