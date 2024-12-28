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Губернатор Котюков исполнил мечту трёхлетнего Святослава из Красноярска

Мальчик мечтал побыть в роли пилота вертолёта.

Источник: Правительство Красноярского края

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков исполнил мечту трёхлетнего Святослава из Красноярска в рамках «Ёлки желаний». Мальчик мечтал побыть в роли пилота вертолёта.

Маленький Святослав вместе с родителями и младшим братом смог побывать на красноярском аэродроме. Для семьи провели экскурсию, а после предложили подняться в небо на вертолете. В полет маленький Слава отправился вместе с папой.

«Это была такая приятная неожиданность, когда нам позвонили и сказали, что именно наш шарик выбрали! Огромное спасибо, что есть такой проект “Ёлка желаний”, благодаря которому дети имеют возможность исполнить свои мечты».

рассказал папа Святослава Александр

Губернатор Михаил Котюков отметил в своём Telegram-канале, что до конца этого исполнит желание и других ребят-участников всероссийской акции «Ёлка желаний».