Новые масляные пятна обнаружили мониторинговые группы в Керчи

В Керчи мониторинговые группы обнаружили масляные пятна. Для ликвидации последствий привлечены 57 человек и 17 единиц техники, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на минприроды Крыма.
Как сообщили в ведомстве, всего с 21 по 28 декабря обследовали 655 км береговой линии, очистили 39,5 км. Удалось собрать и вывезти 7 тысяч мешков загрязненного песка — свыше 209 тонн.
Мониторинг в Керчи, Феодосии и Ленинском районе продолжается.
Напомним, в Крыму приняли решение о введении техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера после крушения танкеров.