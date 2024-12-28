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Новые масляные пятна обнаружили мониторинговые группы в Керчи

Для ликвидации последствий привлечены 57 человек.

Источник: Минприроды Крыма

В Керчи мониторинговые группы обнаружили масляные пятна. Для ликвидации последствий привлечены 57 человек и 17 единиц техники, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на минприроды Крыма.

Как сообщили в ведомстве, всего с 21 по 28 декабря обследовали 655 км береговой линии, очистили 39,5 км. Удалось собрать и вывезти 7 тысяч мешков загрязненного песка — свыше 209 тонн.

Мониторинг в Керчи, Феодосии и Ленинском районе продолжается.

Напомним, в Крыму приняли решение о введении техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера после крушения танкеров.

экология