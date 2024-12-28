После назначения нового главы ЛАО Омска администрацию покинула одна из замов

Примечательно, что заявление на увольнение она написала вскоре после официального назначения на пост главы ЛАО Николая Хроленко. О самой Бебиновой стало широко известно в январе 2022 года, когда заместитель главы САО, а она была им уже тогда, внезапно заменила на время отпуска директора городского департамента по делам молодежи, культуры и спорта.