После назначения нового главы ЛАО Омска администрацию покинула одна из замов

Как стало известно «КП-Омск» из инсайдерских источников, с 10 января администрацию Ленинского округа покидает один из самых опытных замов главы — Елена Бебинова. Соответствующий приказ об освобождении ее от должности уже подписал мэр города Сергей Шелест.
В администрации ЛАО Бебинова работает с 2017 года. С поста она уходит по собственному желанию, также зам главы давно не была в отпуске и получит компенсацию за неиспользованные дни.
Примечательно, что заявление на увольнение она написала вскоре после официального назначения на пост главы ЛАО Николая Хроленко. О самой Бебиновой стало широко известно в январе 2022 года, когда заместитель главы САО, а она была им уже тогда, внезапно заменила на время отпуска директора городского департамента по делам молодежи, культуры и спорта.