«Мокрый снег и до +6». Погодная модель прогнозирует дождливую погоду в Беларуси в новогоднюю ночь 2025

Из-за этого циклона в Беларуси в первой половине последнего дня уходящего года прогнозируют мокрый снег с переходом в дождь. Но уже во второй половине дня и вечером республика попадет в теплый сектор этого циклона, в результате чего в стране потеплеет, воздух прогреется до +3 — +5 градусов, по западу до +6 градусов. При этом будет довольно ветрено.