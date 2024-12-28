Азербайджан изменит правила пребывания россиян в стране

На сайте Министерства иностранных дел Азербайджана опубликовали ответ пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Айхана Гаджизаде на вопрос местных СМИ о принятых новых правилах временного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.
В опубликованном заявлении был процитирован сам вопрос от СМИ.
"Несколько дней назад официальный представитель МИД Российской Федерации в своем заявлении сообщила о том, что, согласно ряду изменений в соответствующее законодательство РФ, срок временного пребывания иностранных граждан на территории РФ с 1 января 2025 года составит всего 90 дней в течение одного календарного года.
Она также отметила, что согласно правилам, иностранные граждане должны быть зарегистрированы по месту пребывания в течение 7 рабочих дней с даты пересечения государственной границы РФ. Следует отметить то, что по действующим правилам этот период составляет, соответственно, 90 дней в течение 180 дней и 180 дней в течение 1 года. Хотелось бы узнать ваше мнение в связи с этим новым решением", — цитирует вопрос МИД.
В своем ответе Гаджизаде анонсировал изменение правил для россиян в ближайшие дни.
"Установленные российской стороной новые правила и ужесточение требований к продолжительности пребывания в стране рассматриваются, в первую очередь, в контексте прав наших граждан.
В вопросах временного пребывания и миграции, как и в каждом внешнеполитическом вопросе, азербайджанская сторона, будет руководствоваться принципами паритета и взаимности. В связи с этим, в ближайшие дни предусматривается внесение изменений в правила о сроках временного пребывания граждан РФ на территории Азербайджанской Республики", — сообщили в МИД.