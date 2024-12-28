Азербайджан изменит правила пребывания россиян в стране

Она также отметила, что согласно правилам, иностранные граждане должны быть зарегистрированы по месту пребывания в течение 7 рабочих дней с даты пересечения государственной границы РФ. Следует отметить то, что по действующим правилам этот период составляет, соответственно, 90 дней в течение 180 дней и 180 дней в течение 1 года. Хотелось бы узнать ваше мнение в связи с этим новым решением", — цитирует вопрос МИД.