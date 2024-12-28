Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала года в Ялте родился тысячный ребенок

Павленко: в Ялте родилась ровно тысяча детей в 2024 году.

Источник: пресс-служба администрации Ялты

В 2024 году в Ялте появилась на свет ровно тысяча детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.

«Тысячным ребёнком, родившимся в Ялтинском роддоме, стал Андрей Потапов», — рассказала градоначальница.

По ее словам, мальчик появился на свет здоровым и активным. Вес малыша составил 3,88 килограмма, а рост — 54 сантиметра. Руководитель администрации добавила, что мать ребенка чувствует себя хорошо.

«Для нее это уже вторые роды, а через три года они с мужем планируют вернуться за третьим», — добавила Павленко.

Женщине вручили цветы и подарки, а также сертификат на покупку необходимого для малыша. Павленко отметила, что за весь 2023 год в Ялте появились на свет 946 детей.