Актер Воробьев признался, что учился у Миронова ради «Небриллиантовой руки»

— Человек, всю свою жизнь связанный с искусством и создающий его, относится к эмоциям и чувствам гораздо внимательнее, чем большинство людей, потому что они для него — некий материал, который помогает в работе. Мне необходимо все положительное и отрицательное в жизни не просто прочувствовать, но и понять, проанализировать, чтобы потом перевести эти эмоции в стихотворные строки и музыку — или повторить от имени своих героев в кино. Это предполагает полную открытость к любым чувствам и эмоциям, что, конечно же, не может не иметь своей обратной стороны. Ведь порой то, что не должно вас хоть сколько-нибудь тревожить, вызывает реакцию гораздо более яркую и сильную, чем та, которая кажется здравой и логичной даже вам самому.