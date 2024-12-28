Башкирия готова принять туристов на новогодние каникулы

В Башкирии все готово для приема туристов, которые планируют провести новогодние каникулы в республике. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщила министр предпринимательства и туризма Зухра Гордиенко.
По ее словам, сегодня горнолыжные центры уже принимают гостей. Все канатные канатные дороги и подъемники прошли техобслуживание и проверки.
Для гостей республики гостиницы, база отдыха и загородные клубы приготовили разнообразные программы и зимние активности.
— На новогодние праздники места на базах отдыха уже были забронированы с октября, — рассказала Зухра Гордиенко.
Глава ведомства добавила, что в праздничные дни будут работать историко-мемориальный комплекс «Салауат ере», где пройдут экскурсии. В геопарке «Янган-Тау» предлагают покататься на санях или посетить контактный зоопарк. Кроме того, с 11 до 17 часов на экскурсии будет ждать Историко-культурный музейный комплекс «Шульган-Таш».
Со 2 января каждый день с 10 до 19 часов будет работать визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций.
31 декабря в Уфе состоится традиционный новогодний фестиваль «Терра-зима». Для гостей приготовили насыщенную программу с выступлениями звезд эстрады, национальными зимними развлечениями, конкурсами. Начало мероприятия в 22:00 на Советской площади. Хедлайнер праздника — звезда 90-х, солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина.
Второй площадкой в новогоднюю ночь станет площадь имени Ленина, где пройдет концерт праздничный концерт.
1 января на Советской площади продолжится концерт и состоится фестиваль карнавальных костюмов.
Также Зухра Гордиенко сообщила, что 7 января в Рождество Христово для туристов будут открыты Успенский Свято Георгиевский мужской монастырь «Святые кустики» и храм Табынской иконы Божией Матери.