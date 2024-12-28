Башкирия готова принять туристов на новогодние каникулы

Глава ведомства добавила, что в праздничные дни будут работать историко-мемориальный комплекс «Салауат ере», где пройдут экскурсии. В геопарке «Янган-Тау» предлагают покататься на санях или посетить контактный зоопарк. Кроме того, с 11 до 17 часов на экскурсии будет ждать Историко-культурный музейный комплекс «Шульган-Таш».