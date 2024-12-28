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Крымский мост сейчас — очередь продолжает расти

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости Крым. На Крымском мосту выросла очередь со стороны Керчи, также увеличился поток транспорта со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«На 15:00 в очереди со стороны Тамани находятся 77 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи стоят 179 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Тремя часами ранее очередей со стороны Керчи не было, а со стороны Тамани находилось 50 автомобилей.

Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.

Грузовой транспорт следует через паромную переправу из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении. Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.

Ранее президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь, которая обеспечит выход к Крымскому мосту и сократит время пути из Краснодарского края до Крыма.