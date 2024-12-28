В Воронеже установили 258 «умных» остановок

За 2024 год их количество выросло со 130 до 258. Как рассказали в мэрии, сейчас в павильонах осуществляется монтаж электросетей, что позволит подключить необходимые технические средства. Все работы по размещению и содержанию остановок выполняются за счет инвесторов.