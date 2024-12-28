В Воронеже установили 258 «умных» остановок

В Воронеже оборудовали уже 258 современных остановочных павильонов, так называемых «умных» остановок.
За 2024 год их количество выросло со 130 до 258. Как рассказали в мэрии, сейчас в павильонах осуществляется монтаж электросетей, что позволит подключить необходимые технические средства. Все работы по размещению и содержанию остановок выполняются за счет инвесторов.
В конце года появились павильоны на остановках «Карла Маркса», «ВРТТЗ», «улица Перхоровича» и «улица Полины Осипенко».
— Остановки нового формата стандартно оборудованы электронным табло с указанием времени прибытия общественного транспорта, камерами видеонаблюдения и USB-разъемами для подзарядки мобильных устройств, — отметили в мэрии. — Их размещение в городе будет продолжено.