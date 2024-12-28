Полицейские проверили 17 точек по продаже икры в Иркутске

В Иркутске полицейские провели рейды по выявлению немаркированной икры, без документов и сомнительного качества. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области, мероприятия приводили совместно с Россельхознадзором региона.
— В ходе рейда полицейские проверяют объекты торговли, расположенные на торговых площадях города. Так, в четырех павильонах выявлены факты реализации продуктов животного происхождения без маркировки, сопроводительных документов и деклараций качества, — поделились полицейские.
Теперь предпринимателей проверяют в соответствии со статьей кодекса об административных правонарушениях. Всего проверили 17 точек по продаже. Суммарно было изъято более 16 кг икры.