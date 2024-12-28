Ректор Президентской академии рассказал о первых итогах программы «Время героев»

— Настрой очень боевой. Я буквально недавно рассказывал о том, что мы много времени провели вместе в ходе программы, и наставники, весь коллектив, который работал над реализацией «Времени героев», изменились. Потому что каждый день общаться с такими мотивированными, талантливыми, смелыми, любящими свою Родину людьми — это очень здорово и важно, и это общение, конечно, нас меняет. Ну и сами участники понимают ответственность и важность программы, ведут себя очень дисциплинированно в непростом графике, осознают, что впереди у них много работы, может, не такой опасной, но точно трудной и важной.