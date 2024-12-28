К аэропорту «Симферополь» построят новый участок железнодорожных путей

До международного аэропорта «Симферополь» будет построен новый однопутный участок железнодорожных путей. Как сообщает РИА Новости Крым, проект уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы.
По словам генерального директора предприятия «Крымская железная дорога» Михаила Гончарова, в рамках проекта планируется построить 14 километров электрифицированного железнодорожного пути, а также обустроить 21 искусственное сооружение и возвести пассажирский павильон с платформами.
Также планируется провести обновление двадцати пассажирских платформ. Все проекты были одобрены Главным государственным экспертным управлением, а с исполнителями уже подписаны договоры на проведение работ.