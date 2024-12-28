В новогодние каникулы в Самарской области пройдет Декада спорта и здоровья

При поддержке министерства спорта Самарской области с 1 по 10 января на базе спортивной школы «Чайка», расположенной в Волжском районе, будет проходить физкультурный фестиваль «Спортландия».Ежедневно со 2 января с 8:00 до 22:00 для посетителей будут открыты 26 км лыжных трасс, в том числе шестикилометровая освещенная лыжня на лыжероллерной трассе верхней поляны «Чайки».