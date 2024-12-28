18 тысяч волгоградцев стали донорами крови

Служба крови региона продолжила практику выездных акций в муниципальные районы с использованием мобильного комплекса «Донор». За год такие мероприятия прошли в Суровикинском, Клетском, Октябрьском, Котельниковском, Светлоярском, Городищенском и Калачевском районах. Кровь собирали на предприятиях, в колледжах и вузах Волгограда. Всего в рамках выездных акций донорами стали 400 человек, а объем заготовленной крови составил около 140 литров.