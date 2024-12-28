18 тысяч волгоградцев стали донорами крови

В Волгоградской области в 2024 году было совершено свыше 41 тысячи донаций крови, благодаря чему удалось заготовить и переработать 21,5 тысячи литров донорской крови.
Более 18 тысяч жителей региона приняли участие в донорском движении, обеспечив лечебные учреждения города и области свыше 14 тысячами литров крови и ее компонентов.
Служба крови региона продолжила практику выездных акций в муниципальные районы с использованием мобильного комплекса «Донор». За год такие мероприятия прошли в Суровикинском, Клетском, Октябрьском, Котельниковском, Светлоярском, Городищенском и Калачевском районах. Кровь собирали на предприятиях, в колледжах и вузах Волгограда. Всего в рамках выездных акций донорами стали 400 человек, а объем заготовленной крови составил около 140 литров.
Донором может стать любой здоровый человек в возрасте от 18 до 50 лет. Особое внимание уделяется развитию донорства костного мозга. Более тысячи жителей Волгоградской области включены в федеральный регистр доноров, оператором которого выступает Волгоградский областной центр крови.
Благодаря их помощи пациенты с тяжелыми заболеваниями, такими как лейкемия, нейробластома и аплазия костного мозга, смогли получить трансплантацию костного мозга и стволовых клеток. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров активно поддерживает донорское движение, лично сдавая кровь и ее компоненты, в том числе для участников специальной военной операции.
3 и 4 января Волгоградский областной центр крови будет принимать доноров, работая в особом режиме в праздничные дни. Поставки компонентов крови в лечебные учреждения региона будут осуществляться ежедневно, что обеспечит бесперебойное снабжение медицинских организаций всеми необходимыми ресурсами.