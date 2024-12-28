Знаменитая «Завiруха» Верасов зазвучит в Беларуси по-новому под Новый год

Знаменитая песня «Завiруха» Верасов зазвучит в Беларуси по-новому, пишет БелТА.
В Мозыре молодые артисты Лера Бернатович и Артем Скороль исполнят кавер на песню «Завiруха». В новом звучании знаменитая «Завiруха» Верасов зазвучит на концерте «Время выбрало нас».
Лера Бернатович рассказала, что идея сделать кавер на знаменитую композицию возникла в канун Нового года. «Завiруха» будет исполнена в новой интерпретации и с другой аранжировкой.
— У нас новая аранжировка, новая интерпретация, которая звучит совсем по-новому. Надеемся, что всем понравится, — добавила Лера Бернатович.
Напомним, что в 2021-м «Верасы» снова собрались вместе ради одного концерта. Мы писали, как первые солисты легендарного ВИА поют на репетиции «Завiруху» и «Малиновку».
Еще мы публиковали топ-12 главных песен Александра Тихановича: «Малиновка», «Завіруха», «Счастливый случай», «Цыганка» и не только.
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