На девяти трассах Ленобласти будет ограничено движение 29 декабря

— км 134−149 подъезд к г. Выборгу № 1 км 0−5, подъезд к г. Выборгу № 2 км 0−5 ограничение скорости движения в оба направления (реверсивное движение) с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;