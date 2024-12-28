На девяти трассах Ленобласти будет ограничено движение 29 декабря

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия:
— км 12−260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
— км 184 (мост через р. Оять) ограничение скорости движения в оба направления до 20:00 31 декабря 2024 г., ликвидация деформаций а/б покрытия.
М-10 «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург:
— км 593−674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора:
— км 106−149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00,мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 “Кола”:
— км 331−531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой:
-км 47−100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена знаков;
-км 47−100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
— км 134−149 подъезд к г. Выборгу № 1 км 0−5, подъезд к г. Выборгу № 2 км 0−5 ограничение скорости движения в оба направления (реверсивное движение) с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
— подъезд к Выборгу № 1, № 2 ограничение скорости движения в оба направления (реверсивное движение) с 08:00 до 19:00, уборка и вывоз снега.
А-181 «Скандинавия» подъезд к МАПП «Светогорск»:
— км 0−48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта механизированным способом.
А-181 «Магистральная»:
— км 0−30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
— км 0−123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 0−37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора, очистка автобусных остановок и площадок отдыха от снега;
— км 0−37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена знаков;
— км 0−37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков от снега;
— км 37−78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора и посторонних предметов с элементов дорожного покрытия;
— км 37−78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков.
А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой:
— км 31−57, ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 09:00 до 17:00, установка дорожных знаков.