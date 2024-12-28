Актер Павел Чинарев призвал посвятить спин-офф «Мажора» его персонажу

— Я человек очень сомневающийся в этом смысле. Мне всегда казалось, что комедия — это вообще не мое, не мой жанр. Думал, что я немного уличный парень с бандитским бэкграундом, пока в какой-то момент моей жизни не появился очень важный для меня человек — Егор Чичканов, режиссер сериала «И снова здравствуйте» и фильма «Мажор в Дубае». Помню, как на пробах я говорил ему, что комедия — это не мое и он совершает ошибку. Он мне ответил: «Ты не видишь себя со стороны, ты не знаешь себя, не понимаешь и поэтому говоришь глупости. Глупости, которые свойственны артисту. А я со стороны режиссера предлагаю тебе даже не рискнуть, а просто узнать себя с другой стороны».