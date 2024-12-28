Судебные приставы сообщили о закрытии аквапарка под Омском

Деятельность аквапарка на базе отдыха Политотдел не будет осуществляться ни в новогодние праздники, ни в дальнейшем. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов.
Деятельность аквапарка была приостановлена на основании решения суда из-за отсутствия необходимых документов. Для возобновления деятельности аквапарка нужно предоставить проектную документацию на него, а также получить положительное заключение по соблюдению правил пожарной безопасности.
Ранее мы писали, что на базе отдыха «Сказка» расторгнут договор с рестораном.