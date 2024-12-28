Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Судебные приставы сообщили о закрытии аквапарка под Омском

Аквапарк в Политотделе по-прежнему не работает.

Деятельность аквапарка на базе отдыха Политотдел не будет осуществляться ни в новогодние праздники, ни в дальнейшем. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов.

Деятельность аквапарка была приостановлена на основании решения суда из-за отсутствия необходимых документов. Для возобновления деятельности аквапарка нужно предоставить проектную документацию на него, а также получить положительное заключение по соблюдению правил пожарной безопасности.

Ранее мы писали, что на базе отдыха «Сказка» расторгнут договор с рестораном.