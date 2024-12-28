Шахматист Карлсен со скандалом покинул чемпионат мира после проигрыша белорусу

Однако после проигрыша белорусу с норвежцем произошел еще один скандал. Карлсен повздорил с организаторами турнира. На встречу девятого раунда чемпионата норвежец вопреки правилам пришел в джинсах и сказал, что не станет переодеваться, а затем и вовсе отказался от дальнейшего участия в розыгрыше.