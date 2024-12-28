Шахматист Карлсен со скандалом покинул чемпионат мира после проигрыша белорусу

Сенсационно проигравший 18-летнему белорусу Денису Лазавику лучший шахматист всех времен норвежец Магнус Карлсен со скандалом покинул чемпионат мира в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.
Ранее мы рассказывали, как в Нью-Йорке 18-летний белорус сенсационно выиграл у лучшего шахматиста мира.
Однако после проигрыша белорусу с норвежцем произошел еще один скандал. Карлсен повздорил с организаторами турнира. На встречу девятого раунда чемпионата норвежец вопреки правилам пришел в джинсах и сказал, что не станет переодеваться, а затем и вовсе отказался от дальнейшего участия в розыгрыше.
В итоге Карлсен получил штраф за нарушение дресс-кода, а потом его сняли с девятого раунда чемпионата по рапиду. После чего шахматист скандально отказался участвовать в чемпионате мира по блицу.
Позднее 34-летний Карлсен заявил, что для него спор из-за одежды был делом принципа. А после дисквалификации с турнира из-за джинс на интервью для норвежского издания шахматист и вовсе явился в коротких шортах. Гроссмейстер заявил, что у него произошел конфликт с Международной шахматной федерацией — FIDE.
К слову, на чемпионате мира по рапиду Карлсен одержал три победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел одно поражение от белорусского шахматиста Дениса Лазавика.
Также белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко выступят на турнире WTA-500 в Австралии.
Еще знаменитая «Завiруха» Верасов зазвучит в Беларуси по-новому под Новый год.