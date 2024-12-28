Омичи заплатили 2,7 млрд налогов из 2,8 млрд начисленных

2 декабря истек срок уплаты налогов физических лиц. В УФНС по Омской области рассказали, сколько налогов заплатили омичи по итогам налогового периода 2023 года.
К оплате омичам было начислено 2,8 млрд рублей. Львиную долю составили налоги на имущество физических лиц (736 млн), чуть меньше земельный налог (536 млн), остаток — транспортный.
Из них 2,7 млрд омичи уже исправно заплатили. По сравнению с прошлым годом эта сумма на 200 млн рублей больше.
Также в УФНС напомнили, что если вы еще не успели заплатить налоги, сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика, на сайте Госуслуг или на почте.