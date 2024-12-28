Ученые предложили использовать бурый уголь для борьбы с мазутом в Анапе

«Я пока не готова точно сказать, как будет выглядеть весь процесс. Этой технологии, по сути, три дня. Возможно, она будет комплексной, с применением поверхностных промывных агентов, например гуминово-бентонитовых составов. Ранее таких аварий не было, и работать с мазутом в нашей стране, к сожалению, никто не умеет. Что касается, очистки воды вблизи берега, то там тоже мы планируем задействовать бурый уголь, торф. Эти сорбенты являются наиболее дешевым и доступным вариантом решения проблемы», — добавила Перминова.