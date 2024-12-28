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Под Воронежем утвердили зоны охраны дворцового ансамбля Ольденбургских

В них вошли дома на четырех улицах Рамони.

Источник: Комсомольская правда

В Рамони утвердили зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дворцовый ансамбль Ольденбургских». В них вошли 12 домов на четырех улицах райцентра. Об этом сообщили в региональном управлении по охране объектов культурного наследия.

В зоны охраны попали следующие дома:

ул. Мосина, 9, 15а, 19б, 21, 23, 23Б;

ул. Школьная, 2, 3, 4;

ул. 9 Января, 5а, 9;

ул. Победы, 2.

Одновременно перестала действовать защитная зона, запрещавшая строительство или реконструкцию в ее границах.

— Зоны охраны позволят обеспечить сохранность «Дворцового ансамбля Ольденбургских» и окружающей его исторической среды на расположенных рядом земельных участках, — уверены в управлении.

Дворец Ольденбугских был построен, скорее всего, в первой половине 80-х годов XIX столетия, когда этой территорией в Рамонском районе владела внучка императора Николая I Евгения Ольденбургская. В советское время в нем располагался Воронежский химико-технологический институт пищевой промышленности, заводоуправление сахарного завода, затем различные культурно-просветительские учреждения (библиотека, Дом пионеров, киностудия, музей). Долгое время Дворец был заброшен, пока в 2004—2007 гг. там не начали ремонтные и реставрационные работы, которые продолжаются по сей день.