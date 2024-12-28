Под Воронежем утвердили зоны охраны дворцового ансамбля Ольденбургских

Дворец Ольденбугских был построен, скорее всего, в первой половине 80-х годов XIX столетия, когда этой территорией в Рамонском районе владела внучка императора Николая I Евгения Ольденбургская. В советское время в нем располагался Воронежский химико-технологический институт пищевой промышленности, заводоуправление сахарного завода, затем различные культурно-просветительские учреждения (библиотека, Дом пионеров, киностудия, музей). Долгое время Дворец был заброшен, пока в 2004—2007 гг. там не начали ремонтные и реставрационные работы, которые продолжаются по сей день.