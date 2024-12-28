В Дзержинском районе Волгограда открыли новую ярмарку

«Администрация региона уделяет пристальное внимание развитию различных форматов торговли. Ярмарки для наших жителей важны, но при этом они должны отвечать всем современным стандартам, — отметила заместитель председателя комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области Виолетта Калмыкова. — Мне кажется, такие объекты будут востребованы у покупателей. Шаговая доступность различных объектов торговли должна обеспечиваться. Дзержинский район активно развивается, и поэтому место выбрано с учетом потребностей жителей».