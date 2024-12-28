В Дзержинском районе Волгограда открыли новую ярмарку

Комплекс оборудован всеми необходимыми коммуникациями. Есть санузлы, для продавцов выделены раздевалки со шкафчиками. Арендаторы заехали в оборудованное помещение. Предоставлены места для продукции в холодильных камерах, налажено взаимодействие с ветеринарной службой, есть своя лаборатория.
«Администрация региона уделяет пристальное внимание развитию различных форматов торговли. Ярмарки для наших жителей важны, но при этом они должны отвечать всем современным стандартам, — отметила заместитель председателя комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области Виолетта Калмыкова. — Мне кажется, такие объекты будут востребованы у покупателей. Шаговая доступность различных объектов торговли должна обеспечиваться. Дзержинский район активно развивается, и поэтому место выбрано с учетом потребностей жителей».
Покупатели могут приобрести на новой ярмарке мясо, рыбу, молочную продукцию, соленья, фрукты, овощи, кондитерские изделия и многое другое.
Напомним, ярмарки являются очень востребованными. В связи с этим принято решение о создании постоянно действующих ярмарок, что предусматривает организацию не только торгового пространства, но и обеспечение комфортной среды для посетителей: благоустроенную прилегающую территорию с зонами отдыха и обслуживания, зелеными насаждениями и удобной автопарковкой.
Добавим, в настоящее время в перечень мест проведения ярмарок на территории Волгоградской области внесено 348 площадок, из них 70 — в Волгограде.