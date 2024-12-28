Омбудсмен Мосолыгина: членам семьи убитых в Тверской области детей помогут

В Тверской области обнаружены тела годовалой девочки и троих ее братьев в возрасте от 3 до 7 лет. Их мог убить отец, предполагают следователи. Мужчина начал вести себя странно несколько дней назад, а сейчас находится в реанимации с ножевым ранением. По предварительной информации, причиной стала ревность: муж был уверен в изменах жены и сомневался, что является биологическим отцом малышей.