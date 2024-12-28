Сибиряк заплатил миллион за попытку дать взятку в Слюдянском районе

В Слюдянском районе мужчина получил штраф в миллион за попытку дать взятку. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, еще в мае текущего года сибиряк ехал из Иркутска в Бурятию на иномарке и был остановлен госавтоинспектором. Когда авто досматривали, обнаружили нефрит без сопроводительных документов.
— Осужденный, находясь в служебном автомобиле с целью избежать административную ответственность по ст. 7.5 КоАП РФ (самовольная добыча нефрита), с помощью жестов попросил сотрудника полиции не фиксировать факт обнаружения нарушения, после чего положил в папку-держатель, расположенную на передней панели авто, взятку в размере 200 тысяч рублей, — поделились правоохранители.
От денег инспектор отказался и доложил о попытке дачи взятки. Мужчина свою вину признал. В итоге по решению суда он получил пять лет условно с испытательным сроком 4,5 года и штраф в миллион. Также были конфискованы в доход государства 200 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что массовая авария произошла вечером 28 декабря в Иркутске.