Сибиряк заплатил миллион за попытку дать взятку в Слюдянском районе

От денег инспектор отказался и доложил о попытке дачи взятки. Мужчина свою вину признал. В итоге по решению суда он получил пять лет условно с испытательным сроком 4,5 года и штраф в миллион. Также были конфискованы в доход государства 200 тысяч рублей.