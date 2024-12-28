Умер бывший заместитель губернатора Воронежской области

Развал СССР в 1991 году Владимир Михайлович встретил, когда работал в горкоме партии. Несколько месяцев перебивался случайными заработками. В 1993 году на восстановительной партийной конференции его избрали вторым секретарём обкома. После победы на выборах в 1996 году «красного губернатора» Ивана Шабанова Корнеев стал заместителем главы, руководителем аппарата администрации области.