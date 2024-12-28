Вечером в пятницу, 27 декабря, умер бывший заместитель губернатора Воронежской области Владимир Корнеев. Он был секретарем Воронежского обкома КПРФ с 1993 по 1998-й, а также с 2008 по 2021 годы.
Владимир Михайлович Корнеев был коренным воронежцем. Служил в Советской армии, окончил Казанский авиационный институт. Вернувшись в Воронеж, работал на «Электросигнале». Вскоре его направили на партийную работу в Коминтерновский район, в годы перестройки был первым секретарем Коминтерновского райкома КПСС, а также делегатом ХХVIII съезда партии.
Развал СССР в 1991 году Владимир Михайлович встретил, когда работал в горкоме партии. Несколько месяцев перебивался случайными заработками. В 1993 году на восстановительной партийной конференции его избрали вторым секретарём обкома. После победы на выборах в 1996 году «красного губернатора» Ивана Шабанова Корнеев стал заместителем главы, руководителем аппарата администрации области.
После смены власти полтора десятилетия Владимир Корнеев возглавлял филиал страховой компании «АСКО-центр», одновременно занимаясь партийными делами в качестве члена бюро обкома и секретаря по организационно-партийной работе.
С 2021 года, после избрания нового руководства Воронежского областного отделения КПРФ, Владимир Михайлович занимался написанием истории Воронежской областной партийной организации. 19 декабря 2024 года отпраздновал свой 75 день рождения, который оказался последним.
«КП-Воронеж» присоединяется к соболезнованиям родным, близким и соратникам по партии Владимира Михайловича.