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Главные новости недели с 23 по 28 декабря 2024 года

Итоги недели с 23 по 28 декабря 2024 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 23 по 28 декабря 2024 года.

Пассажирский рейс Баку — Грозный потерпел крушение в Казахстане

Источник: Reuters

В Казахстане у города Актау 25 декабря разбился пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, погибли 38 человек. 28 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о внешнем воздействии на самолет AZAL.

В России завершился осенний призыв

Источник: Михаил Синицын/ТАСС

Осенний призыв 2024 года завершен: в Вооруженные силы РФ и другие формирования направлено 133 тыс. человек. Призыв стартовал 1 октября, отправка призывников началась 15 октября. Молодые люди могли выбирать виды службы.

Режим ЧС федерального уровня ввели в Краснодарском крае

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

На Кубани режим ЧС повысили до федерального уровня. Ликвидацией загрязнения занимаются МЧС, морспасслужбы и волонтеры. Обстановка контролируемая, ущерб оценивается.

Путин утвердил переименование Ростова в Ростов Великий

Источник: РИА "Новости"

Президент России подписал указ о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий. Восстановлено историческое название города, упоминание о котором датируется 862 годом.

Взрыв в ТЦ во Владикавказе произошел из-за обломков дрона

Источник: МЧС РФ

Взрыв и последующий пожар в ТЦ «Алания Молл» произошли из-за падения обломков БПЛА. В результате происшествия погиб один человек.