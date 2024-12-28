Главные новости недели с 23 по 28 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 23 по 28 декабря 2024 года.
Пассажирский рейс Баку — Грозный потерпел крушение в Казахстане
В Казахстане у города Актау 25 декабря разбился пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, погибли 38 человек. 28 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о внешнем воздействии на самолет AZAL.
В России завершился осенний призыв
Осенний призыв 2024 года завершен: в Вооруженные силы РФ и другие формирования направлено 133 тыс. человек. Призыв стартовал 1 октября, отправка призывников началась 15 октября. Молодые люди могли выбирать виды службы.
Режим ЧС федерального уровня ввели в Краснодарском крае
Путин утвердил переименование Ростова в Ростов Великий
Президент России подписал указ о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий. Восстановлено историческое название города, упоминание о котором датируется 862 годом.
Взрыв в ТЦ во Владикавказе произошел из-за обломков дрона
Взрыв и последующий пожар в ТЦ «Алания Молл» произошли из-за падения обломков БПЛА. В результате происшествия погиб один человек.