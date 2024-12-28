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Какой будет погода в последнее воскресенье года в Казахстане

АСТАНА, 28 дек — Sputnik. Казгидромет представил прогноз погоды на 29 декабря.

Сейчас в Ричмонде: +8° 2 м/с 100% 765 мм рт. ст. +10°
Источник: Sputnik.kz

В Абайской области ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на западе, севере, в центре области 15−20 м/с.

В Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью и утром на севере, востоке области порывы 15−20 м/с.

В Актюбинской области ожидаются туман, гололед. Актобе: 29 декабря временами ожидаются туман, гололед.

В Алматинской области ожидается ветер юго-западный временами порывы 15−20 м/с. Конаев: 29 декабря днем ожидается ветер юго-западный порывы 15−20 м/с.

В Атырауской области ожидаются туман, гололед. Атырау: 29 декабря ночью ожидается гололед.

В Восточно-Казахстанской области ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на севере, юго-востоке области 15−20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман. Уральск: 29 декабря ожидаются гололед, туман.

В Карагандинской области ожидается туман.

В Костанайской области ожидается низовая метель. На западе, юге области туман.

В Кызылординской области ожидается гололед.

В Мангистауской области на западе, юге, в центре области ожидается гололед. На юге, в центре области ожидается туман. Актау: 29 декабря ожидается гололед.

В Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере, юге, востоке области порывы 18 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается метель. Ветер юго-западный на севере, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Петропавловск: 29 декабря днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью порывы 15−20 м/с.

В Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на юге, в горных районах области 15−20 м/с. Туркестан: 29 декабря ночью и утром ожидается туман.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 3−5 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 8−10 тепла.

В Астане переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью и днем 4−6 мороза.