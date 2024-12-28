Какой будет погода в последнее воскресенье года в Казахстане

В Абайской области ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на западе, севере, в центре области 15−20 м/с.
В Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью и утром на севере, востоке области порывы 15−20 м/с.
В Актюбинской области ожидаются туман, гололед. Актобе: 29 декабря временами ожидаются туман, гололед.
В Алматинской области ожидается ветер юго-западный временами порывы 15−20 м/с. Конаев: 29 декабря днем ожидается ветер юго-западный порывы 15−20 м/с.
В Атырауской области ожидаются туман, гололед. Атырау: 29 декабря ночью ожидается гололед.
В Восточно-Казахстанской области ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на севере, юго-востоке области 15−20 м/с.
В Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман. Уральск: 29 декабря ожидаются гололед, туман.
В Карагандинской области ожидается туман.
В Костанайской области ожидается низовая метель. На западе, юге области туман.
В Кызылординской области ожидается гололед.
В Мангистауской области на западе, юге, в центре области ожидается гололед. На юге, в центре области ожидается туман. Актау: 29 декабря ожидается гололед.
В Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере, юге, востоке области порывы 18 м/с.
В Северо-Казахстанской области ожидается метель. Ветер юго-западный на севере, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Петропавловск: 29 декабря днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью порывы 15−20 м/с.
В Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на юге, в горных районах области 15−20 м/с. Туркестан: 29 декабря ночью и утром ожидается туман.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 3−5 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 8−10 тепла.
В Астане переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью и днем 4−6 мороза.