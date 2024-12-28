Около горнолыжного комплекса «Ак-Йорт» в Уфе построят высотки

В Уфе появится новый жилой комплекс. Его намерены построить около горнолыжного комплекса «Ак-Йорт». Соответствующее постановление о разработке территории, ограниченной улицей Менделеева, продолжением улицы Галле, рекой Уфа и лесным массивом в Советском районе, опубликовали в мэрии.
На месте будущей застройки хотят снести незавершенные здания, парковку и инженерные сети. Всего под снос пойдет площадь в 3,4 тысяч квадратных метров.
На освободившемся месте будут построены жилые дома высотностью до 17 этажей общей площадью 21,8 тысячи квадратных метров. Также в жилом комплексе, который рассчитан на 728 человек, будет находиться детский сад на 45 мест.
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