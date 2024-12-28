В Ростове 77 многоквартирных домов остались без отопления

В Ростове-на-Дону 77 многоквартирных домов остались без отопления. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Орлов.
По словам Орлова, отключения связаны с дефектом теплотрассы по адресу Ларина, 43/5.
— Ограничено теплоснабжение 77 МКД в границах улиц Ларина, Погодина, Нансена, Нариманова, Башкирская и переулка Оренбургский, — говорится в сообщении врио министра ЖКХ.
В настоящее время «Теплокоммунэнерго» проводит работы на месте. Когда будет восстановлено теплоснабжение, пока неизвестно.