Получено положительное заключение госэкспертизы по строительству бульвара Авиаторов в Ростове

Получено положительное заключение государственной экспертизы по строительству бульвара Авиаторов в Ростове-на-Дону. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
По словам сити-менеджера, новая автомобильная дорога будет проходить от улицы Берберовской до пересадочного узла нового автовокзала и станет началом формирования опорной сети дорог жилого района «Новый Ростов».
— Протяженность новой дороги составит 1,3 км, 4 полосы движения шириной 3,75 метра, тротуары и велосипедные дорожки, — отметил Алексей Логвиненко.
Стоимость составила 528,4 миллионов рублей.