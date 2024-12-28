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В Башкирии пропал без вести 53-летний Алексей Семенов

О мужчине нет вестей с 15 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Ишимбае пропал 53-летний Алексей Семенов. О его исчезновении сообщили волонтеры ПСО «Отклик» в социальных сетях.

По информации добровольцев, мужчина ушел из дома 15 декабря и не вернулся. С тех пор вестей об ишимбайце нет. Известно, что в день исчезновения на нем были джинсы синего цвета, черная куртка, темная шапка и бело-красные кроссовки.

Приметы: серые глаза, худощавый, рост 184 см, светлые волосы с проседью.

Если у вас есть информация о местонахождении мужчины, просьба звонить 8 (987) 106 06 01 или 02.

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