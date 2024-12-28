В Ростове перед праздниками по улицам проехал новогодний трамвай

В Ростове в преддверии Нового года по улицам прошел праздничный трамвай. Об этом сообщили в администрации города.
С украшенной платформы ростовчан поздравляли Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик, кролик и другие сказочные персонажи. Они исполнили всеми любимые песни про добро и волшебство.
Зрители подпевали и аплодировали артистам. Самые активные горожане получили подарки.
Напомним, перед Новым годом и во время каникул в Ростове пройдут десятки спектаклей и выставок. Ранее «КП-Ростов-на-Дону» публиковал программу мероприятий.