Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове перед праздниками по улицам проехал новогодний трамвай

Артисты в новогоднем трамвае устроили выступление для ростовчан.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове в преддверии Нового года по улицам прошел праздничный трамвай. Об этом сообщили в администрации города.

С украшенной платформы ростовчан поздравляли Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик, кролик и другие сказочные персонажи. Они исполнили всеми любимые песни про добро и волшебство.

Зрители подпевали и аплодировали артистам. Самые активные горожане получили подарки.

Напомним, перед Новым годом и во время каникул в Ростове пройдут десятки спектаклей и выставок. Ранее «КП-Ростов-на-Дону» публиковал программу мероприятий.