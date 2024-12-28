В Ростовской области парень угнал авто у знакомого

В Неклиновском районе полицейские раскрыли угон автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Согласно опубликованной информации, парень находился дома у знакомых. Увидев, ключи от автомобиля, он решил воспользоваться моментом и прокатиться на чужой машине. Парень прокатился до ближайшего продуктового магазина. Когда хозяин заметил пропажу, то сразу же обратился в полицию. Позже правоохранители задержали угонщика, а автомобиль вернули владельцу.
В отношении парня завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)». Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.