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В Ростовской области парень угнал авто у знакомого

В Ростовской области задержали подозреваемого в угоне иномарки.

Источник: Комсомольская правда

В Неклиновском районе полицейские раскрыли угон автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Согласно опубликованной информации, парень находился дома у знакомых. Увидев, ключи от автомобиля, он решил воспользоваться моментом и прокатиться на чужой машине. Парень прокатился до ближайшего продуктового магазина. Когда хозяин заметил пропажу, то сразу же обратился в полицию. Позже правоохранители задержали угонщика, а автомобиль вернули владельцу.

В отношении парня завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)». Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.