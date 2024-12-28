На Дону инвалид смог получить необходимые лекарства после вмешательства прокуратуры

Согласно опубликованной информации, мужчина получал паллиативную медицинскую помощь. Он нуждался в постоянном приеме лекарственного препарата. В связи с этим учреждением здравоохранения ему выдан льготный рецепт. Однако фармацевтической организацией нужные медикаменты не выдавались. После проверки правоохранителей было внесено представление.